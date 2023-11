Nessun delitto, l'ex modella non è stata uccisa. Polina è morta annegata dopo essere entrata nel canale per salvare il suo cane fuggito

È arrivata una svolta nel caso dell’ex modella Polina Kochelenko, trovata senza vita in un canale delle campagne di Valeggio, in provincia di Pavia, il 16 aprile del 2021. La 35enne di origini russe è deceduta a seguito di un tragico incidente. Quindi, nessun delitto.

Anche il programma tv Chi l’ha visto si era occupato del caso dell’ex modella e il gip aveva deciso di riaprire le indagini. Poche ore fa è arrivata la notizia che Polina Kochelenko è morta annegata, dopo essere entrata di sua spontanea volontà nel canale.

Lo ha spiegato il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone. La donna 35enne, secondo le indagini, stava cercando di salvare il suo cane, dopo che l’animale era scappato al suo controllo. L’esame autoptico ha confermato che non si tratta di un delitto, sul corpo dell’ex modella non sono stati trovati segni di una possibile colluttazione con terzi. Solo piccole ecchimosi, che per il medico legale sono compatibili con gli urti contro gli ostacoli del percorso. Nessun segno nemmeno sugli abiti. È stata quindi smentita l’indiscrezione di un’aggressione per soldi o per abuso.

Nessuna frequentazione sospetta nella vita dell’ex modella

È stato individuato con precisione il punto in cui la ragazza è entrata in acqua, di estrema pericolosità e in presenza di una forte corrente e un abbassamento improvviso del fondale, difficilmente percepibili dalla riva. Le indagini non hanno fatto emergere nemmeno elementi di sospetto sulla vita di Polina e sulle sue frequentazioni. La donna conduceva una vita tranquilla e si dedicava principalmente alla cura dei suoi cani.

L’amico a quattro zampe che l’ex modella voleva salvare, è stato trovato senza vita in una delle diramazioni del canale artificiale.

Infine, l’uomo indicato da alcuni testimoni, visto varie volte a casa di Polina, è risultato essere un suo amico di vecchia data. Il giorno del decesso non si era recato a Valeggio. La sua ultima visita all’ex modella, risale al mese di gennaio del 2021.