Fa la modella e mangia 22 Big Mac in un ora Ha 26 anni, pesa 55 Kg, studia medicina e fa la modella e.....partecipa alle gare di cibo, trangugiando di tutto...è capace di divorare 22 Big Mac in un ora, eccola all'opera

Se credi al mito che le supermodelle mangino solo insalate, rimarrai più che stupito dalla protagonista di questa storia, che è una modella e può mangiare fino a 22 hamburger in meno di un’ora, anche se pesa solo 55 chilogrammi. Si chiama Nela Zisser, ha 26 anni, studia medicina ed è originaria della Nuova Zelanda.

Ha iniziato a partecipare a concorsi sul cibo dall’età di 21 anni, quando ha partecipato a un concorso per mangiare la pizza, incoraggiata da sua madre che pensava fosse molto talentuosa e ha effettivamente conquistato la vittoria sconfiggendo 19 concorrenti di alto volume.

Successivamente, Nela ha continuato a mostrare le sue abilità divorando grandi quantità di cibo in pochissimo tempo, mettendo in mostra il suo talento su YouTube dove è possibile comune vederla affrontare sfide, come mangiare un burrito da 1 kg e un’impressionante colazione inglese di 10.000 calorie.

Nel 2016, Nela ha attirato l’attenzione dei media consumando una ricca colazione: 20 uova; un chilo di pancetta fritta nel burro; sei salsicce; quattro panini; e funghi cotti in crema. Tutto ciò lo ha consumato nel tempo record di 42 minuti.

Recentemente Nela si è anche registrata divorando 22 Big Mac in meno di un’ora. E, nel caso te lo stia chiedendo, sono 12.386 calorie e quasi un chilo di carne.

Ma la fama di Nela non si limita a YouTube, la grande concorrente del cibo ha anche girato il mondo per tenersi aggiornato sui diversi e più insoliti concorsi. Ha gareggiato al Nathan World Hot Dog Eating Championship a New York, dove ha conquistato il settimo posto.

Nell’aprile di quest’anno, la giovane donna di talento viaggerà a Singapore per competere con Zermatt Neo, un campione di cibo di 31 anni e celebrità di Internet. La prima domanda che si pone nella mente di ogni persona, vedendo la magrezza di Nela, è come può rimanere così nonostante le eccessive quantità di cibo che consuma.

“Vado in palestra cinque giorni alla settimana e faccio il digiuno intermittente. Solo uno o due pasti al giorno. Non tutte le mie sfide minacciano la salute, la scorsa settimana ho mangiato mezzo chilo di broccoli crudi “, ha detto la giovane donna.

Sebbene le piaccia la vita che conduce, a volte la grande quantità di cibo che Nela mangia ha alcuni effetti collaterali, le sue sfide dietetiche possono farla star male per un giorno, ma la stragrande maggioranza delle sue sfide non pone alcun problema.

“La carne tende a riempirmi molto più di carboidrati o verdure. Quindi, se è una sfida pesante, posso stare male per un po ‘”, ha detto la giovane donna. Allora, qual è il prossimo traguardo nella vita di Nela? Oltre a fare a pezzi Big Mac, colazioni caloriche e burritos oscenamente grandi, la 26enne ha ancora tre anni di studio per conseguire la laurea in medicina.

Non è sicura se sarà in grado di bilanciare i suoi concorsi di cibo con i suoi studi, ma per ora si sta godendo il suo momento di fama. Sicuramente ora sei convinto che i concorrenti del cibo non siano necessariamente corpulenti, possono anche essere persone magre e persino modelli, come Nela.

È importante sottolineare che non è consigliabile che chiunque segua le sfide di mangiare così tanto cibo perché il fatto può avere conseguenze negative sulla salute. È preparata per questo, studia medicina e l’ha resa un’abitudine. Il talento che questa giovane donna ha scoperto è insolito per molti e ha generato centinaia di commenti.