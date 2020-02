Fa uno scherzo con le cuffie wireless Fa uno scherzo a coloro che cercano di prendersi le cuffie wireless dal pavimento. Ecco cosa si è inventato e la reazione della gente

Ci sono persone che amano il divertimento in tutte le sue forme, fare battute e scherzi che non sono sempre graditi di chi li riceve. È il caso di un uomo negli Stati Uniti , che ha trovato un modo incredibile di divertirsi a spese dell’angoscia di molti.

Paul Rochat è un art director che vive a San Francisco, e ama a fare scherzi per tutto il tempo, gli amici lo conoscono bene e non si stupiscono più degli scherzi incredibili che si inventa tutto il tempo. Uno degli ultimi che gli è venuto in mente ha a che fare con le note e costose cuffie wireless Apple, le AirPods.

Mentre è vero che le AirPod sono molto pratiche e utili perché non hanno cavi o connessioni, sono anche facili da perdere perché possono facilmente uscire dall’orecchio o dalla tasca del proprietario e perdersi. Rochat voleva divertirsi un po’ e ha deciso di progettare alcuni adesivi con le forme e le dimensioni degli AirPods. Gli è stato affidato il compito di attaccarli in luoghi strategici come: fogne, scale, alcune strade e altri luoghi.

L’idea era che quando una persona passava attraverso un sito, poteva guardare verso il pavimento e rilevare la presunta cuffia wireless.”Vedo spesso persone a cui cadono i loro AirPods, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente far sembrare che qualcuno abbia perso i suoi AirPod e vedere se i passanti provano a prenderli”, ha detto Rochat.

L’uomo voleva vedere la reazione che avrebbero avuto, credendo che fosse stata la loro a cadere a terra. Gli adesivi erano così realistici che più di uno ha avuto un grande spavento. Il direttore artistico stava riempiendo la città di facsimili a grandezza naturale, e ovunque si generava una specie di angoscia collettiva nella gente.

Quello che gli piace di Rochat, è quando le vittime credulone si precipitano a prendere l’oggetto.

“Questa è la parte migliore. Adoro mettere gli adesivi AirPod sul pavimento e allontanarmi per vedere le persone che provano a prenderli. Alcune persone si divertono, ma altre si arrabbiano davanti a questo scherzo”, ha detto il burlone.

L’uomo spiritoso, ha caricato le foto e i video del suo scherzo sui suoi social network; e ha anche pubblicato su Twitter modelli per chiunque volesse stamparli e fare uno scherzo. D’ora in poi dobbiamo stare attenti a non cadere nelle battute inaspettate di Rochat o di uno dei suoi seguaci.