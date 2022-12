Sono parole colme di un dolore incalcolabile e teoricamente inspiegabile, quelle dette al Corriere della Sera dall’ingegner Giulio Iachetti, marito di Fabiana De Angelis, una delle 4 vittime della strage di Fidene. Eppure, con una lucidità a tratti disarmante, l’uomo ha parlato della splendida storia che ha avuto con la donna della sua vita e di come ora, con tutte le sue forze, cercherà di andare avanti insieme ai suoi figli.

Quanto successo nella mattina di domenica scorsa a Fidene, quartiere a Nord Est di Roma, è un qualcosa che definire tragedia è addirittura riduttivo.

L’ira insensata di un uomo, Claudio Campiti, ha messo fine per sempre alle vite di quattro persone. Quattro donne che ora non ci sono più e che lasciano quattro famiglie dilaniate dal dolore.

Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi, Nicoletta Golisano, rispettivamente di 71, 55 e 50 anni, hanno perso la vita sul colpo, per le gravissime ferite da arma da fuoco inferte dal killer.

Fabiana De Angelis, che nella sparatoria era rimasta ferita, ha invece provato a lottare con tutte le sue forze per due giorni, prima di arrendersi per sempre anche lei.

Intervistato da Il Corriere della Sera, suo marito Giulio ha provato a spiegare a parole il suo immane dolore e ha detto la sua anche riguardo a Campiti, l’uomo che ha portato via per sempre la madre ai suoi due figli adolescenti.

L’uomo ha raccontato di aver conosciuto Fabiana quando aveva solo 13 anni e di aver trascorso con lei 37 lunghi e bellissimi anni, prima da amico, poi da fidanzato e marito.

Giulio e Fabiana hanno dato vita ad una famiglia bellissima, mettendo al mondo anche due figli, che oggi hanno 16 e 14 anni e che dovranno andare avanti senza la loro mamma.

La mia vita insieme a Fabiana era come un lego da costruire, mattone dopo mattone. Ora mi sento come se fosse passata una persona dispettosa che ha tirato giù tutto. La nostra costruzione è sparsa per terra, ma oggi comincio a ricostruire insieme ai miei figli. Il problema è che quando fai un lego grande, poi è difficile rifarlo uguale. Alcuni pezzi non riusciremo più a trovarli, altri cambieranno forma.