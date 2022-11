Le comunità di Brandizzo e di Settimo Torinese sono in lutto per la scomparsa di Fabiana Zampa, la ragazza di 30 anni amante della danza che si è spenta a causa di una neoplasia che l’aveva colpita. Nella mattinata di giovedì 10 novembre si terranno i funerali: famigliari e amici daranno l’ultimo saluto alla giovane donna.

Tutti ricordano Fabiana come una ragazza solare, una sorella maggiore per le sue allieve della scuola di danza, che era tutta la sua vita. Aveva solo 30 anni quando si è spenta, nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 novembre 2022, per una neoplasia scoperta solo qualche mese fa.

Le dicono addio non solo le ragazze della scuola di danza Ballando sul mondo di Brandizzo, Thomas, il suo fidanzato, conosciuto a Parma nel 2015 e con il quale doveva presto sposarsi. Ma lascia anche la mamma Loredana, il papà Alberto, il fratello Luca, il nonno Tonino.

Fabiana si era laureata quattro anni fa in Scienze dell’Educazione. Insegnava nelle scuole materne del territorio, anche se la sua più grande passione era la danza, tanto da voler aprire una scuola, con il supporto della famiglia. Tanti i premi e i riconoscimenti ottenuti.

La giovane donna viene ricordata così dal sindaco di Brandizzo:

Oggi Brandizzo è triste. Oggi il Sindaco di Brandizzo, un papà, è molto triste. Non oso immaginare, e non riesco a farlo, il dolore profondo, incolmabile, che ha colpito i familiari, amici e conoscenti di Fabiana. Io oggi non ho molta voglia di pensare e credere che la vita sia anche questo. Non riesco a credere che la vita ti porti tanta amarezza, tristezza e ingiustizia. Eh sì, perché morire a 30 anni, nello splendore massimo della vita di una donna, di una persona con tantissima voglia di fare anche per gli altri, non è giusto. Oggi è un giorno molto triste. Almeno per me.