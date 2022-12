Un lutto gravissimo ha colpito nella giornata di ieri un ex calciatore di diverse squadre di serie A come Empoli, Torino e Spal. Fabio Tricarico, che oggi ricopre il ruolo di osservatore per l’Empoli, ha infatti perso suo figlio Federico. Il ragazzo aveva solo 15 anni e si è arreso dopo aver lottato con una brutta malattia. Tanti i messaggi di cordoglio per l’ex centrocampista e per la sua famiglia.

Ci sono momenti in cui i colori delle bandiere e delle maglie da calcio non hanno valore e ci si ritrova tutti, indistintamente, ad essere addolorati.

È successo ad esempio quando nei giorni scorsi si è spento Sinisa Mihajlovic, ex calciatore ed allenatore serbo, che a soli 53 anni è scomparso lasciando soli la moglie Arianna e i loro 5 figli.

Oggi a soffrire tantissimo per un evento drammatico, è la famiglia di un altro ex calciatore di serie A, Fabio Tricarico.

Il 48enne ha militato per diverse squadre dalla serie C alla serie A, lasciando un ottimo ricordo ovunque sia passato. Tra le altre ha giocato per Torino, Sampdoria, Spal ed Empoli.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Fabio Tricarico ha intrapreso la carriera da osservatore, rimanendo dunque vicino al calcio.

Cordoglio per il lutto subito da Fabio Tricarico

Nei giorni scorsi l’ex calciatore ha subito un lutto devastante. Suo figlio Federico, di soli 15 anni, si è spento dopo aver lottato a lungo con un brutto male che alla fine lo ha sconfitto e portato via troppo presto.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio da parte di ex colleghi e società per cui ha giocato o lavorato.

L’Empoli, società per la quale lavora attualmente come scout, ha pubblicato una toccante nota sui propri profili social, per mostrare vicinanza al proprio ex giocatore e attuale dipendente.

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti, la squadra, e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno a Fabio Tricarico, ex calciatore e oggi osservatore azzurro, in questo momento di grandissimo dolore per la prematura scomparsa del figlio Federico. A Fabio, alla moglie Manuela, alla figlia Alessandra a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.

La stessa società toscana ha poi annunciato che la cena di Natale che era in programma per la serata di ieri, è stata annullata in segno di rispetto.