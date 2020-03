Fabrizio Marchetti si è spento a 32 anni, era positivo al Coronavirus Fabrizio Marchetti si è spento a 32 anni, era positivo al Coronavirus; lavorava come barista in Brianza ed è una delle vittime più giovani del COVID-19

Coronavirus continua a mietere vittime. L’ultima, in ordine temporale, è un giovane barista di 32 anni, Fabrizio Marchetti, risultato positivo al tampone per COVID-19. Aveva contratto la malattia all’inizio di marzo e si è spento in ospedale. Il giovane era molto conosciuto e amato. Ecco cos’è successo.

Fabrizio Marchetti è una delle più giovanissime vittime del COVID-19. Il ragazzo aveva lavorato come barista per diversi locali e bar. Il “Mada Coffe & Bakery” di Seregno e il bar “Pausa caffè” nel Parco Vertua di Nova Milanese sono solo due dei bar in cui aveva lavorato il giovane. Ora tutta la Brianza piange la sua prematura scomparsa. A dare la triste notizia è stato Il Giornale di Desio che ha anche intervistato i genitori di Fabrizio Marchetti.

Dal loro racconto si evince che il giovane aveva le difese immunitarie basse in seguito a un’infezione contratta in seguito a un viaggio in Cuba. All’inizio di marzo, Fabrizio Marchetti aveva detto di stare male e di avere la febbre e i suoi genitori avevano contattato il numero verde regionale messo a disposizione dal governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Il giovane barista è stato ricoverato nella notte tra il 5 e il 6 di marzo e testato per il Coronavirus: il tampone era positivo e lui è stato messo in isolamento. Lidia Greco, la madre, ha raccontato di non aver potuto nemmeno salutarlo per l’ultima volta:

“Il tampone è risultato positivo al Coronavirus. Non ho potuto vederlo, stargli vicino”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social:

“Fai buon viaggio Fabrizio Marchetti, eri un’anima buona, voglio ricordarti così dietro al bancone del tuo bar”, lo ha ricordato così una cliente.

Una ragazza che lo conosceva ha scritto:

“Un ragazzo pieno di passione che amava il suo lavoro e le persone, che aveva sempre un sorriso per tutti e che per mesi lo scorso anno ha allietato le mie mattinate ed i pomeriggi del sabato”.

Un dolore enorme per tutta la comunità. R.I.P. Fabrizio