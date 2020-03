Facebook censura alcuni articoli, la colpa è di un bug Ieri nel pomeriggio Facebook ha oscurato alcuni post creando non pochi disagi agli utenti

Ieri nel pomeriggio Facebook ha oscurato alcuni post, soprattutto quelli riguardanti argomenti scomodi come il Coronavirus. Migliaia di utenti hanno ricevuto segnalazioni per spam e hanno visto i loro post rimossi. Ad intervenire è stato il responsabile della sicurezza di Facebook rassicurando tutti che a provocare il disaggio è stato un bug.

Le tante lamentele sono pervenute sia dagli utenti Facebook sia dagli utenti di Instagram dato che, come noto a tutti le due compagnie già da qualche tempo si sono unite. Il responsabile Facebook ci fa sapere:

“Abbiamo ripristinato tutti i post rimossi per errore, e non solo quelli correlati al Covid-19. È stato un problema causato dal sistema automatico che rimuove i collegamenti a siti web offensivi, ma che in tal caso ha rimosso molti che non avrebbero dovuto essere rimossi”.

Sono pervenuti innumerevoli reclami per la rimozione di alcuni articoli di importanti organizzazioni giornalistiche.

Tanti gli utenti che dichiarano di aver ricevuto un messaggio con su scritto: “

Link non consentito” dopo aver provato a pubblicare un articolo su Instagram.

il giorno dopo in maniera inaspettata e giunta un’altra polemica. La società di Facebook aveva annunciato che avrebbe mandato a casa per motivi di salute pubblica tutti i dipendenti che svolgono il servizio di revisione dei contenuti.

La dichiarazione rilasciata sul blog di Facebook in merito a questa situazione ci dice che:

“Riteniamo che gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi tre anni ci abbiano preparato a questa situazione”.

Ma la dichiarazione non termina qui, ecco infatti arrivare la brutta notizia:

“Detto questo, potrebbe esserci alcune limitazioni e potremmo avere tempi di risposta più lunghi e di conseguenza fare più errori”.

In merito alle dichiarazioni e all’accaduto sono arrivate anche tutte le rassicurazioni del caso, ma c’è il vago sentore che più di qualcosa non sia andata nel verso giusto. Questa situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo sta mandando in tilt il mondo intero, un enorme bug.