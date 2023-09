Un nuovo straziante episodio è quello che è emerso nella serata di giovedì 24 agosto, nello Stato dell’Ohio. Una famiglia di cinque persone è stata trovata senza vita all’interno della loro abitazione, dopo un normale controllo da parte delle forze dell’ordine.

Gli inquirenti che si stanno occupando del caso, al momento hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito a quanto emerso, poiché le indagini sono ancora in corso ed in fase di accertamenti.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è venuto fuori intorno alle 19.30 di giovedì 24 agosto. Precisamente in una casa che si trova a Lake Township, a circa 50 km da Cleveland, nello Stato dell’Ohio.

La famiglia composta dal padre Jason Dunham di 46 anni, dalla moglie Melissa di 42 anni e dai loro tre figli: Renee 15 anni, Ambra 12 anni e la più piccola Eva di 9 anni.

Gli agenti sono intervenuti sul posto per un controllo di routine, ma è solo quando hanno bussato alla porta e non hanno ricevuto una risposta, che hanno iniziato ad avere sospetti. Hanno controllato dalle finestre e quando hanno capito la gravità dell’accaduto sono entrati.

All’interno della casa hanno trovato i corpi di tutti e 5 i membri della famiglia ormai senza vita. L’ipotesi è proprio quella che una lite tra la coppia è sfociata in un delitto e poi in gesto estremo.

Cosa è emerso sul caso della famiglia di cinque persone trovata senza vita

Per il momento l’ipotesi di terze persone è esclusa. Tuttavia, gli inquirenti per ora hanno scelto di non rilasciare delle dichiarazioni in merito alla vicenda, poiché le indagini sono ancora in corso di accertamenti.

Uno dei vicini di casa della coppia chiamato Edmond Gadzacko in un’intervista al quotidiano locale, ha detto di non aver mai avuto problemi con quelle persone. Anzi i loro figli giocavano sempre insieme e sembravano stare bene.

Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questa vicenda che ha sconvolto tutta la comunità. Nessuno avrebbe mai immaginato di vivere dei lutti simili.