Tragedia sfiorata a Zanica, nel bergamasco, in Lombardia. Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio la sera di Natale, a causa di una stufa difettosa che avrebbe anche potuto causare vittime. I due genitori e la bimba di 2 anni presenti in casa sono stati ricoverati in casa: quali sono le loro condizioni di salute?

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la sera di Natale in questa casa di Zanica, in provincia di Bergamo, in Lombardia, la famiglia, per riscaldarsi un po’, avrebbe acceso una piccola stufetta in camera da letto. Stufa dalla quale, causa malfunzionamento, sarebbe uscito il monossido di carbonio.

Si tratta, però, di sole ipotesi da accertare. Quello che è certo è che il padre e la madre, rispettivamente di 23 anni e 21 anni, insieme alla loro bambina di soli 2 anni sono stati salvati appena in tempo. Veloci i soccorsi per il trasferimento d’urgenza in ospedale per tutta la famiglia.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasferito l’intero nucleo famigliare all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Da qui il trasferimento alla camera iperbarica dell’istituto Habilita di Zingonia.

Finito il trattamento necessario, padre, madre e figlioletta sono tornati in ospedale a Bergamo. Non si conosce bene la situazione della famiglia, i medici li tengono sotto controllo mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire l’accaduto.

Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, cosa è successo la notte di Natale

Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire cosa possa essere successo. L’accensione di stufette di questo tipo è molto pericolosa, soprattutto in caso di malfunzionamento.

La famiglia rimane ricoverata in ospedale, sotto la stretta sorveglianza dei medici che stanno cercando di fare il tutto per tutto per poter salvare i giovani genitori e la piccola bambina che ha solo 2 anni di vita. Speriamo che presto possano arrivare ottime notizie.