Per loro non c'è stato niente da fare

Purtroppo non ce l’hanno fatto una mamma di 27 anni e le figlie di 8 e 10 anni. La famiglia perde la vita nel foggiano in seguito a un sinistro che ha avuto luogo nella serata di domenica 23 luglio sulla sp 75 vicino Borgo Tressanti in agro di Cerignola. I soccorritori hanno subito presto soccorso alle persone coinvolte, ma per loro non hanno potuto far nient’altro che constatare il decesso.

Domenica sera sulla sp 75 vicino Borgo Tressanti in agro di Cerignola sono decedute quattro persone nello schianto tra un’automobile e una moto. A perdere la vita sono stati la donna di 27 anni, le due figlie che viaggiavano con lei e al padre (rimasto solo ferito) e il motociclista coinvolto nel sinistro.

Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale 75 a quattro chilometri da borgo Tressanti, una frazione nelle campagne a circa 18 chilometri da Cerignola. Madre e figlie erano a bordo di un’auto guidata dal padre, ricoverato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti, auto e moto si sono scontrate improvvisamente in tarda serata. Alla guida dell’Audi c’era il padre di famiglia, un bracciante agricolo originario del Mali, ricoverato nell’ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Con lui in auto c’erano la moglie, una donna di 27 anni di origini polacche, due figlie e altri due figli, sopravvissuti insieme al padre e ricoverati all’ospedale di Foggia. La bimba ha 13 anni e il bimbo 4.

Non si sa ancora perché l’auto, una Audi, condotta dall’uomo originario del Mali di 29 anni ha finito la sua corsa contro una moto guidata da un ragazzo di 29 anni, anche lui originario del Mali. Motociclista che ha perso la vita.

Le condizioni del padre di 40 anni e dei figli sopravvissuti di 13 e 4 anni rimangono al momento stabili.