Un altro angioletto che è voltato in cielo e che ora potrà giocare con il piccolo Mattia Luconi. Anche se la vicenda arriva dall’Australia, precisamente da Sydney, le foto di Jayden El Jer stanno spezzando il cuore di migliaia di persone in tutto il mondo.

Jayden El Jer è un bimbo di soli 5 anni, che ha perso la vita a causa di un nubifragio, mentre tornava in auto con la sua famiglia, dopo una bellissima giornata allo zoo.

Mentre percorrevano il tragitto verso casa, la vettura è stata completamente sommersa dall’acqua. Subito è arrivato l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine. Quando i soccorritori hanno raggiunto la famiglia, hanno trovato il padre Joseph El Jer e la madre Pam Hadchity aggrappati ad un albero, che cercavano di tenere stretti i due figli più piccoli: Bashir e Valentina.

Purtroppo non erano riusciti a liberare il maggiore, Jayden. Il bimbo di 5 anni era rimasto intrappolato nella macchina. Il livello dell’acqua è salito velocemente, non lasciandogli scampo. Il corpo senza vita del piccolo è stato recuperato dai sommozzatori e in seguito trasportato in ospedale, ma era già troppo tardi. Jayden aveva perso la vita per annegamento.

Oggi i suoi genitori sono straziati da quanto accaduto. Le foto del loro primogenito si sono diffuse in tutto il mondo, accompagnate da lacrime e cuori spezzati.

Mi rendi orgogliosa, felice e sarò sempre la tua più grande fan. Ti amerò fino alla fine dei miei giorni.

Queste le parole delle sua mamma. Mentre il papà ha scritto:

Mi hai trasformato in un padre, qualcosa che avevo solo sognato. Ora tu e i tuoi fratelli mi avete reso completo.

Anche la scuola frequentata dal bambino ha pubblicato un post per mostrare vicinanza e affetto alla famiglia. L’istituto fornirà supporto psicologico a tutte le maestre del piccolo e ai suoi compagni.