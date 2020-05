View this post on Instagram

Sono tanti mesi che non riesco ad abbracciare e a guardare negli occhi mia madre, che non vive a Roma. Le regole sul distanziamento ci tengono lontani. In tutti questi mesi il mio pensiero è andato spesso a lei: è nella fascia delle persone più vulnerabili. Questa mattina l’ho chiamata per mandarle un saluto affettuoso. A lei e a tutte le mamme italiane, che se mai sono anche lontane dai loro figli e che nonostante tutto non perdono l’occasione per far sentire il loro amore, dedico il mio pensiero e il mio ringraziamento più sincero. Buona #festadellamamma