Coronavirus, riapre il gioco d’azzardo, file davanti alle tabaccherie Riparte il gioco d'azzardo, il via libera dal 4 maggio anche per Lotto e SuperEnalotto

La Fase 2 sta iniziando, ogni regione ha recepito il DPCM adattandolo alle esigenze della propria popolazione. La situazione italiana, quindi al momento si presenta frammentaria. In Umbria, ad esempio, è stato deciso di far ripartire il gioco d’azzardo già da subito.

Questa cosa è stata vista da molti come un primo passo verso un ritorno alla normalità, dopo il Coronavirus. Le tabaccherie di Perugia e Terni hanno visto un grande via vai e lunghissime code, soprattutto considerando che da ieri erano autorizzati solo alcuni giochi come 10 e lotto, Millionday, Winforlife e Winforlife Vincicasa. Insomma, la ludo-patia di alcune persone è rimasta sopita a lungo, ma non è stata di sicuro eliminata.

Sebbene il gioco, potrebbe essere un buon modo per svagarsi e distrarsi dalla dura realtà, vogliamo ricordare che è anche una fonte di grande dipendenza. Il limite tra il divertimento e l’ossessione, in questi casi è molto sottile.

Consigliamo di stare molto attenti a questo tipo di patologie e di evitare il gioco d’azzardo, per quanto possa essere una tentazione. Infatti, soprattutto in questi tempi difficili, potrebbe essere allettante l’idea di vincere molti soldi con un minimo investimento.

Ma è proprio questo il meccanismo che da il via alla problematica, la ludo-patia. È troppo facile iniziare con un solo euro e finire a dilapidare i propri risparmi. E in questo periodo di lock-down, con tutti i negozi chiusi e le entrate per le famiglie ridotte al minimo, sarebbe davvero una pessima mossa. Dal 4 maggio ripartiranno anche le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto nonché le scommesse.

L’agenzia delle dogane e i monopoli assicurano la massima sicurezza e il rispetto delle disposizioni, nella ripartenza di questi servizi. Ovviamente le polemiche sono moltissime. Tanti infatti si stanno domandando, se sia opportuno, far ripartire il gioco d’azzardo quando tutto il resto dell’economia è ferma.

Che si stiano effettuando delle scelte sbagliate e potenzialmente disastrose? Gli italiani, al momento, hanno davvero questa urgenza di riprendere col gioco d’azzardo? Speriamo che le scelte che i nostri vertici di governo stanno compiendo siano oculate, e non causino una tragedia nella tragedia.