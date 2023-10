Una comunità in lutto per l’improvvisa scomparsa di Mirca Zuin. La donna di 50 anni di Maerne, in provincia di Venezia, ha perso la vita nel giro di una settimana, a causa di una leucemia fulminante.

L’agonia di questa donna è iniziata con la febbre e la saturazione bassa. Amici e familiari, anche dopo aver contattato il medico e sentito il suo parere, hanno pensato che poteva trattarsi di Covid o di una delle influenze stagionali.

Tuttavia, Mirca Zuin continuava a stare sempre peggio e a perdere le forze, così il successivo lunedì il marito ha deciso di portarla al pronto soccorso. I dottori hanno subito preso in cura la donna e, dopo averla sottoposta a tutti gli esami necessari, hanno scoperto la straziante notizia. La donna di 50 anni aveva una leucemia mieloide acuta.

I dottori non sono riusciti a salvare Mirca Zuin

I dottori della struttura sanitaria l’hanno ricoverata in terapia intensiva ed hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita. L’hanno indotta in coma farmacologico e attaccata ai macchinari di supporto vitale. Purtroppo, la donna non ce l’ha fatta, ha perso la vita lo scorso sabato 30 settembre.

I familiari sono devastati dal dolore, non si aspettavano di perdere Mirca in così poco tempo e non si aspettavano una diagnosi del genere. All’inizio sembrava solo una banale febbre.

Da giovane, Zuin aveva scoperto di avere la sclerosi multipla, ma è riuscita a vivere sempre con il sorriso e a tenere sotto controllo la sua condizione. Quella stessa condizione che non aveva mai fatto pesare a nessuno.

La 50enne lascia nel dolore il marito, le sue due figlie, i fratelli, la sorella e i parenti tutti. L’intera comunità si è stretta al dolore della famiglia e sono numerosi i messaggi di cordoglio e di supporto che sono arrivati in ricordo di Mirca Zuin.