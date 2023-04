Aveva solo 23 anni, era una studentessa modello, sempre sorridente: l'Università Suor Orsola in lutto per la morte di Federica Rivoli

Studentessa dell’Università Suor Orsola Di Napoli scomparsa a soli 23 anni. Federica Rivoli è venuta a mancare in giovane età e la notizia ha sconvolto tutti coloro che le volevano bene.

Gli amici e compagni di studio sono increduli. Numerosi i messaggi pubblicati sui social per salutare Federica Rivoli.

È una di quelle notizie che non si vorrebbero mai leggere. Federica Rivoli, studentessa del nostro Ateneo e rappresentate degli studenti in commissione Paritetica in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive, è venuta a mancare. Ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso. Siamo vicini alla famiglia e a tutte le persone che conoscevano Federica. Continuerai a vivere sempre, dentro di noi.

Queste la strazianti parole della Rappresentanza degli Studenti Università Suor Orsola Benincasa.

Anche il Rettore, dopo la triste notizia, ha pubblicato un lungo post di cordoglio e inviato la propria vicinanza alla famiglia della 23enne. In sua memoria, alle 10:15 è stato osservato un minuto di silenzio in tutte le sedi dell’Ateneo.

Sarà un breve ma intenso minuto, tra le antiche mura, sarà giusto omaggio alla cara Federica.

Una notizia, come dichiarato dalla stessa Università , che ha lasciato tutti sgomenti.

Alle 12:30 sarà celebrata anche una messa in memoria di Federica Rivoli nella chiesa dell’Immacolata. Tutti gli amici e i compagni di studio di Federica, hanno scelto di riunirsi per ricordarla e salutarla per l’ultima volta.

Nessuno riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto. In tanti si sono stretti alla famiglia, affranta da una perdita così prematura. Gli amici di Federica la stanno ricordando sui social con strazianti messaggi di addio. Era una studentessa modello, conosciuta e ben voluta da tutti.

Una ragazza di soli 23 anni sempre con il sorriso sulle labbra. Ed è proprio così che tutti la ricorderanno. La luce di Federica continuerà a vivere nel cuore di tutti i suoi compagni.