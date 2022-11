Le ferite erano troppo gravi e i medici non hanno potuto far niente per salvarle la vita

Purtroppo non ce l’ha fatta. Federica Soncin è deceduta in seguito alle lesioni riportate durante un sinistro che l’ha vista coinvolta insieme alla figlia, che era alla guida del mezzo su cui viaggiavano le due donne. La corsa in ospedale non è servita a salvare la vita alla donna, che purtroppo lascia i famigliari nello sconforto.

Le sue condizioni sono apparse subito grave, ma i soccorritori, prima, e i medici dell’ospedale, poi, hanno sempre sperato di poter salvare la vita di Federica Soncin. Purtroppo non ce l’ha fatta e dopo un giorno e mezzo si è spenta all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in provincia di Venezia, dove si trovava da sabato pomeriggio.

La donna aveva 59 anni e viveva a Portogruaro. Purtroppo sabato pomeriggio è rimasta coinvolta in un sinistro che ha avuto luogo a Fossalta di Portogruaro, tra via Fermi e la Statale 14. L’auto su cui si trovava era guidata dalla figlia: il frontale con un’altra auto non ha dato scampo alla donna.

Le due vetture sono andate completamente distrutte. Una è anche finita fuori strada, terminando la sua corsa in un fossato che si trova a lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno estratto ancora viva la donna di 59 anni dalla Mercedes sulla quale viaggiava.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Poi il trasporto d’urgenza di Federica Soncin in ospedale a Mestre, con l’intervento dell’elisoccorso, dal momento che la situazione è apparsa subito delicata. Ma la donna si è spenta poco dopo.

Famigliari e amici piangono Federica Soncin, scomparsa a 59 anni

Le condizioni di salute della donna di 59 anni si sono presto aggravate. Non ha mai ripreso conoscenza, fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. Grave anche la figlia di 28 anni che era alla guida della Mercedes.

Non desterebbero preoccupazioni le condizioni dell’altro automobilista, un ragazzo di 29 anni originario di Latisana. Gli agenti di Polizia del distretto Est di San Michele al Tagliamento indagano per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.