L’ultimo addio a Federica Tarallo, nei funerali ai quali tante persone hanno partecipato per mostrare vicinanza alla famiglia della donna di 27 anni di Monreale deceduta dopo il parto. A causa di conseguenze gravi dopo la nascita della sua Rebecca Maria, la donna ha avuto delle complicazioni serie. I medici non hanno potuto far niente per salvare la sua giovane vita.

I funerali si sono svolti nella mattina di giovedì 13 aprile presso la Cattedrale di Monreale, in provincia di Palermo, in Sicilia. Il cuore della donna 27enne si è fermato il 28 marzo scorso, per delle complicazioni gravi dopo il parto nel quale ha dato alla luce Rebecca Maria.

Le esequie, officiate dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi, hanno visto partecipare moltissima gente. Famigliari, amici, colleghi, conoscenti, ma anche abitanti di Monreale che hanno voluto far sentire la loro presenza alla famiglia. E, ovviamente, anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Arcidiacono.

Tante le lacrime e grande la commozione per l’ultimo saluto straziante a questa giovane donna, che è deceduta dopo aver messo al mondo una figlia tanto accesa. Il vescovo ha voluto ricordare una ragazza solare che mancherà all’affetto dei suoi cari.

L’arcivescovo Gualtiero Isacchi nella sua omelia ha ricordato la voglia di vivere di Federica e di dare la vita. E proprio per dare la vita a sua figlia è venuta a mancare. Il prelato ha chiesto anche il silenzio di fronte a quanto accaduto, per rispettare il lutto della famiglia.

I famigliari hanno chiesto di non essere avvicinati per le condoglianze, per rispettare questo momento davvero difficile da affrontare. Nei giorni scorsi il vescovo era anche andato in ospedale a trovare la neonata, che mostra segni di miglioramento.

All’uscita della bara, in piazza Vittorio Emanuele alcuni palloncini bianchi tra gli applausi e le lacrime hanno accompagnato Federica nel suo ultimo viaggio, con un corteo funebre per le vie della città in lutto.