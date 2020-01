Fermo, incendio in casa, bimba ha perso la vita Dramma in casa, incendio sorprende la famiglia. Mamma non è riuscita a far uscire la bimba...

Un vero e proprio dramma, è accaduto nelle scorse ore in un appartamento a Servigliano, in provincia di Fermo, dove è divampato un incendio in un’abitazione ed una bimba di sei anni, non è riuscita a sopravvivere. La mamma ha provato a metterla in salvo, ma tutti i suoi tentativi sono stati vani.

Una tragedia sconvolgente, che ha lasciato l’intera comunità con il cuore a pezzi. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, sembrerebbe che in casa ci fossero la mamma insieme alle sue due figlie, di cinque e sei anni.

La donna, intorno alle tre, si è svegliata poiché ha sentito un odore acre all’interno dell’abitazione, che era quello del fumo ed ha portato subito fuori dalla casa la figlia più piccola e stava per rientrare a prendere la più grande.

Proprio in quel momento, le fiamme sono diventate ancora più spaventose e per questo, la giovane mamma, che proviene dall’est dell’Europa, non ha potuto fare nulla per salvarla.

La bimba alla fine ha perso la vita a causa dell’esalazione di monossido che aveva ormai circondato l’intera abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per molto tempo per spegnere le fiamme.

Anche loro volevano provare a salvare la vita della piccola, ma alla fine, ogni loro tentativo si è rivelato vano. Secondo le informazioni che sono state rese note, l’incendio è divampato dalla cucina, ma gli inquirenti ora stanno lavorando per capire cosa abbia fatto partire il rogo.

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, sono entrati nella casa ed hanno tirato fuori la bimba. Il personale del cento diciotto, arrivato sul luogo poco dopo, ha provato per diverso tempo a rianimarla, ma alla fine ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. La mamma e l’altra figlia sono state portate nell’ospedale di Fermo, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Malata di cancro rifiuta l’aborto per salvare la sua bambina