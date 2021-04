Paura a Ferrara per un’intera famiglia positiva al Coronavirus in ospedale per le complicazioni dell’infezione da Covid-19. A farne maggiormente le spese, purtroppo, è la mamma in stato interessante: la donna è incinta al sesto mese di gravidanza. Quali sono le condizioni di salute di tutti i componenti della famiglia?

Fonte Pixabay

L’intero nucleo famigliare si trova ricoverato in ospedale a Ferrara a causa dell‘infezione da Covid-19. I medici hanno infatti deciso di ricoverare la mamma, il papà e i figli di 6 e 1 anno e mezzo.

La donna 35enne versa nelle condizioni più gravi ed è anche incinta al sesto mese di gravidanza. Attualmente la mamma si trova ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cona.

La famiglia vive a Cento, comune che si trova in provincia di Ferrara. La donna alla 25esima settimana di gravidanza è stata ricoverata per i sintomi del coronavirus e verserebbe in condizioni critiche.

Il marito, invece, si trova ricoverato nel reparto di terapia sub intensiva dell’ospedale del Delta. Sarebbe in gravi condizioni, ma non critiche come la moglie. Positivi ma asintomatici anche i due figli, che sono invece ricoverati nel reparto di pediatria di Cona.

Fonte Pixabay

Famiglia positiva al Coronavirus, in ospedale anche i bambini perché non c’è nessuno che possa accudirli

I bambini stanno bene, ma sono in ospedale perché nessuno può prendersi cura di loro. Uno zio ha badato a loro fino a sabato scorso, quando i genitori hanno iniziato a mostrare i primi sintomi della malattia.

Anche lo zio è risultato positivo e sintomatico, quindi non poteva più occuparsi del piccoli. La comunità di Cento e l’ospedale stanno facendo tutto il possibile per aiutare la famiglia in questo momento di difficoltà.

Fonte Pixabay

Speriamo che possano presto riprendersi tutti e tornare a casa. E che il virus non provochi conseguenze per il nascituro.