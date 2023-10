Si chiamano Marcus e Melissa Krautli le due persone che hanno perso la vita in Sardegna, nello scontro tra una Ferrari e un camper. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti

Tragedia sulle strade della Sardegna, a causa di una Ferrari finita contro un camper. Due persone di origini austriache hanno perso la vita due giorni fa all’altezza di San Giovanni Suergiu, lungo la statale 195 Sulcitana. Marcus e Melissa Krautli, originari di Wallisellen, vicino Zurigo, erano a bordo di una Ferrari che ha finito la sua corsa contro un camper, coinvolgendo anche una Lamborghini.

La coppia aveva noleggiato la macchina di lusso per partecipare alla Sardinia Supercar Experience. Si tratta di un raduno di auto luxury, che era partito da Teulada, per arrivare a Olbia. A bordo della Ferrari c’erano l’uomo, che lavorava presso l’azienda logistica di famiglia, e sua moglie.

Durante lo scontro tra Ferrari e camper è rimasta coinvolta anche una Lamborghini. A bordo di quest’ultima c’era una coppia indiana. L’attrice di Bollywood Gayatri Joshi e suo marito Vikas Oberoi, un magnate.

Ci troviamo in Italia. Abbiamo avuto un incidente: c’è stata una collisione che ha coinvolto più auto. Con la grazia di Dio, stiamo entrambi assolutamente bene.

Queste le parole dell’attrice al The Free Press Journal. C’è anche un video che ha ripreso il momento dell’impatto. Si vede la Ferrari che prova a superare la Lamborghini, in un tratto dove vige il divieto di sorpasso. Le due auto si toccano e la Ferrari finisce contro un camper, che procedeva sulla stessa carreggiata.

Ferrari contro un camper: l’autista aveva superato una Lamborghini in un tratto dove era vietato

L’auto ha preso subito fuoco e la coppia austriaca, purtroppo, è deceduta tra le fiamme. I soccorritori del 118 non hanno potuto far nulla per salvare la loro vita. Il video, già acquisito dai Carabinieri, è finito anche online.

Sul camper, infine, viaggiava una coppia di Selva di Val Gardena. L’uomo di 61 anni ha raccontato che la moglie è uscita dal mezzo strisciando tra i sedili. Quando sono usciti, pensavano di essere finiti all’inferno.