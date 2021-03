La figlia contesa dai genitori, due ex che non si parlano più, il padre che denuncia la scomparsa della bambina di 7 anni, di cui non ha più notizie da almeno un mese. Una situazione davvero delicata quella di due campioni di scacchi che si sono separati ormai da tempo. Ecco la storia di questa famiglia di Genova.

Fonte Pixabay

La famiglia protagonista di questa intricata vicenda viveva a Genova. Entrambi i genitori erano campioni di scacchi. Lei ha origini ecuadoriane ed è in possesso di un passaporto diplomatico. Mentre lui è un uomo di 38 anni italiano.

Campioni di scacchi a livello internazionale vivevano a Genova con la figlia di 7 anni. Quando all’improvviso la mamma è sparita portandosi via la piccola: i controlli in aeroporto sono minori per chi è in possesso di un passaporto diplomatico (non solo la madre, ma anche la figlia ne aveva uno).

L’uomo si è reso conto che qualcuno non andava quando da scuola lo hanno avvisato che la bambina da qualche giorno non si presentava a scuola, non frequentava le lezioni. Subito ha cercato l’ex moglie, dal quale era separato da tempo.

La coppia aveva l’affidamento congiunto della bambina e non avevano mai avuto altri problemi. Ma già in passato la donna si era allontanata con la piccola senza avvisarlo. Per questo lui aveva chiesto la revoca del passaporto diplomatico alla bimba, ma nessuno lo ha ascoltato.

Fonte Pixabay

Figlia contesa dai genitori: la Procura indaga

L’uomo si è rivolto alla Polizia, che ora indaga insieme all’Interpol. Fonti investigative suggeriscono che la donna sarebbe partita da Milano Malpensa con la figlia, ma non ci sarebbero motivi che possono spingere gli inquirenti a pensare a una fuga.

Fonte Pixabay

Non desidero il male di nessuno, mi sono rivolto alle autorità solo perché voglio che trovino mia figlia. Non ho notizie di loro da un mese, voglio che si risolva la situazione e spero di poter stringere nuovamente la mia bambina.

Queste le parole del padre preoccupato.