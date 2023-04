Figlia dice alla mamma che è grassa: la sua risposta alla bambina è da manuale

Allison Kimmey è una donna che fin da giovane è sempre stata a dieta, perché non riusciva a tenere sotto controllo il peso. Ora è una donna adulta che ha accettato il suo corpo. Quando però la figlia ha detto alla mamma che era grassa, lei ci è rimasta male. Su Instagram ha descritto il dialogo con la sua bambina.

Allison Kimmey aveva solo 14 anni quando ha iniziato a stare a dieta. Mantenere un peso costante per lei non era facile. E non era felice. Tre anni fa, all’età di 27 anni, si è resa conto che la sua vita sarebbe stata migliore se avesse accettato il suo corpo.

Per trovare la motivazione giusta, Allison Kimmey ha deciso di aprire un account Instagram, @allisonkimmey , dove condivide immagini e cerca ispirazioni, con messaggi di body positivity. Purtroppo i suoi messaggi non sempre arrivano a tutti, però.

Recentemente Allison era in piscina con i suoi figli. A un certo punto la figlia si è arrabbiata e le ha detto che era grassa. Lei ha chiesto spiegazioni e la figlia si è resa conto dell’accaduto, chiedendole scusa. La mamma allora ha risposto:

Parliamone. La verità è che non sono grassa. Nessuno è grasso. Non è qualcosa che puoi essere. Io ho del grasso. Tutti abbiamo del grasso. Protegge i nostri muscoli e le nostre ossa e fa funzionare il nostro corpo fornendoci energia.

La figlia dice alla mamma che è grassa e lei le risponde così

La mamma ha poi chiesto alla figlia se lei avesse del grasso e la piccola conferma di averne un po’ sulla pancia. La donna, allora, ha continuato, dicendo che tutti hanno del grasso, ma in quantità diversa.

Poi ha detto:

Alcune persone hanno molto e altre non hanno molto. Ma questo non significa che una persona sia migliore dell’altra. Capite entrambi?

I bambini allora hanno capito quello che la mamma voleva insegnare loro.