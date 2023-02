Il figlio 31enne non torna a casa la sera e non dà notizie di sé dal mattino. La mamma, preoccupata per l’assenza e per il suo silenzio, lancia l’allarme. Scattano i soccorsi e, purtroppo, le ricerche si concludono con il suo corpo privo di vita trovato in alta montagna. Ma non si tratterebbe del solito decesso in alta quota. Forse è l’esito di un gesto volontario da parte dell’alpinista.

L’uomo di 31 anni, originario di Milano, era partito per un’escursione. La madre, non vedendolo rincasare a sera, ha deciso di lanciare l’allarme. Subito i soccorritori hanno iniziato le ricerche, terminate con un triste epilogo.

Il suo corpo privo di vita, infatti, è stato trovato a San Primo, in provincia di Como. Sabato mattina la macchina delle ricerche e dei soccorritori, con i vigli del fuoco di Canzo, Erba e Como, insieme alle squadre Speleo alpino fluviali e gli uomini del Soccorso Alpino, è partita, ma non ha portato buone notizie alla madre del 31enne.

I soccorritori hanno anche usato un elicottero della Guardia di finanza per rintracciare l’uomo, nella speranza di poterlo trovare vivo. Nel primo pomeriggio, però, intorno alle 14.30, l’amara scoperta.

L’uomo, residente nella città di Milano, è stato rinvenuto già privo di vita in una zona impervia nella località di San Primo. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario dell’alpinista, ma gli inquirenti stanno indagando per cercare di capire cosa è successo.

Purtroppo non si tratta dell’unica notizia del genere in un weekend nero per chi ama la montagna e, in particolare, per la Lombardia.

Riccardo Farina era un perito chimico di 38 anni e Christian Cornavo un camionista di 35 anni. Entrambi erano di Almè, in provincia di Bergamo. Ed entrambi hanno perso la vita in un incidente sul Grignone, in provincia di Lecco.