Figlio scomparso per 12 anni: a Natale una telefonata le fa capire che è vivo

Il ragazzo si era allontanato per viaggiare in autostop

Aveva temuto il peggio per lui, anche se nel suo cuore non aveva mai smesso di sperare che stesse bene. Il figlio scomparso per 12 anni non aveva mai dato notizie di sé. Era andato via per viaggiare in autostop e fare nuove esperienze, non facendosi più sentire. Ma a Natale una telefonata fa capire alla mamma che è vivo e sta bene.

Siamo a Glasgow in Scozia. La donna vive ancora qui, dopo che suo figlio più di 20 anni fa si è allontanato di casa per viaggiare in tutta Europa facendo l’autostop. Joyce Curtis, però, non aveva notizie del figlio dal 2010.

Le ultime notizie del figlio Nicholas risalivano a più di 10 anni fa. Il ragazzo era in ospedale a Parigi, dove era arrivato facendo autostop in strada tra la Spagna e la Francia. Lei avrebbe voluto riportarlo a casa, ma uscito dall’ospedale il ragazzo ha fatto di nuovo perdere le sue tracce.

La donna e il marito lo avevano infatti raggiunto a Parigi e gli avevano dato dei soldi per pagarsi il viaggio di ritorno in aereo a casa. Dopo le dimissioni, però, il ragazzo non ha preso quel volo. E non si è più fatto sentire.

La donna lo credeva ormai deceduto, visto che nel frattempo c’era stata anche la pandemia da Covid. Ma il 19 dicembre scorso ha ricevuto una telefonata che mai avrebbe più sperato di ricevere. Una telefonata in cui si diceva che Nicholas era vivo, ma ancora in ospedale, nel sud della Francia.

Figlio scomparso per 12 anni, poi una telefonata che cambia la vita alla mamma giusto in tempo per Natale

Non ci posso credere. Ho pensato fosse morto tra Covid e tutto quello che è successo. Ho sofferto per lui. Quando ho ricevuto la chiamata sono rimasta scioccata. Tutto quello che ho fatto è stato piangere tutto il giorno. La chiamata a reso speciale il Natale per me, soprattutto da quando mio marito è morto a giugno.

La donna era rassegnata, pensava di non vederlo mai più, invece gli ha anche parlato al telefono. E pare che adesso voglia persino far ritorno a casa.