Si è spento a quasi 27 anni, Filippo Mondelli purtroppo non ce l’ha fatta. Da tempo combatteva contro la terribile malattia: il cancro. Il giovane era molto noto nel panorama sportivo italiano in quanto è stato campione del mondo di canottaggio.

Il ventiseienne aveva scoperto di avere un osteosarcoma alla gamba sinistra, la diagnosi della tremenda malattia era arrivata appena un anno fa, in quell’occasione aveva raccontato sul sito della Federazione Italiana di canottaggio cosa stesse succedendo:

Da qualche giorno lamentavo un risentimento a un ginocchio e questa diagnosi è stata per me inaspettata. Considero questo periodo solo un momento lontano dai remi e spero di farvi ritorno quanto prima completamente ristabilito. Sento il bisogno di ringraziare i miei compagni di squadra, i medici, i tecnici e i dirigenti federali, i dirigenti delle Fiamme Gialle e le tante persone che, in questi ultimi giorni, mi sono stati sempre vicini.