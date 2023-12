Filippo Turetta andava dallo psicologo. Come rivelato, il giovane aveva iniziato un percorso da uno specialista e il 17 novembre scorso, il giorno prima che il corpo di Giulia Cecchettin venisse trovato, aveva proprio una seduta programmata con il dottore che lo seguiva. Alla sorella dell’ex chiedeva di dire a Giulia di accendere il telefono, quando lei non rispondeva.

A rivelare questo retroscena è stata la trasmissione Chi l’ha visto?. Il 22 settembre, il 3 ottobre, il 17 ottobre, il 27 ottobre e il 4 novembre Filippo Turetta aveva avuto delle sedute da uno psicologo dello sportello della Uls 6 Euganea.

E avrebbe dovuto andarci anche il 17 novembre, in una seduta già programmata. Ma dall’11 novembre era latitante: aveva già portato via con la forza Giulia, per poi ucciderla. Il suo corpo è stato ritrovato solo una settimana dopo la scomparsa.

Filippo Turetta, da quanto emerso, voleva avere il controllo totale sulla vita dell’ex fidanzata. Questo dettaglio emerge anche dai messaggi che il 22enne aveva inviato alla sorella della studentessa coetanea, Elena Cecchettin, letti dalla trasmissione di RaiTre.

Nei messaggi, che dovrebbero risalire a settimane prima dalla scomparsa di Giulia, Turetta chiedeva a Elena di far accendere il telefono a Giulia e di dirle di lasciarlo acceso, perché lei non rispondeva ai suoi messaggi e alle sue chiamate. Lei le diceva di no e lui rispondeva così:

Perché?! Non è giusto, non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata…dille almeno che le ho scritto.

Filippo Turetta dallo psicologo: a Chi l’ha visto? i messaggi che inviava alla sorella di Giulia

Elena Cecchettin non ha mai ceduto alle pressioni di Filippo. Anzi, provava a fargli capire che non era quello il comportamento adatto da avere.

Filippo, dalle un attimo di respiro.

Lui, in tutta risposta, si arrabbiava e dalle sue parole emergeva l’ossessione che aveva per l’ex.