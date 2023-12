Sono ben 5 gli incontri che Filippo Turetta ha fatto con diversi psicologi, prima di compiere il delitto della povera Giulia Cecchettin. Gli inquirenti che si stanno occupando del caso ora, hanno deciso di ascoltare tutti i terapisti per capire se c’erano dei segnali di allarme.

Saranno ascoltati proprio dagli agenti di Venezia, che dovranno stabilire se loro, mandandolo da uno psichiatra, avrebbero potuto evitare la scomparsa della ragazza 22enne.

Filippo Turetta la sera dell’11 novembre era uscito con la sua amica ed ex fidanzata. Insieme si erano recati al centro commerciale di Marghera ed erano anche rimasti a mangiare lì.

Tuttavia, solo dopo essere usciti che tra loro è scoppiata una lite, che si è presto trasformata in un delitto. Il ragazzo dopo aver colpito la ragazza nella zona industriale di Fossò, provando appunto il suo decesso, ha abbandonato il corpo nella zona boschiva vicino al lago di Barcis.

Da quel momento è iniziata la sua fuga, che si è conclusa ben 7 giorni dopo in Germania. Nei giorni in cui era latitante, Filippo il 17 novembre aveva anche in programma un altro incontro con lo psicologo della Usl.

Cosa dovranno chiarire gli psicologi su Filippo Turetta

Il ragazzo ha contattato lui stesso la Usl 6, perché secondo consiglio della sua ex voleva cercare di capire la sua situazione. Negli incontri parlava appunto dell’abbandono di Giulia, della sua timidezza e dei suoi problemi con gli studi.

La 22enne gli aveva consigliato una terapia, perché nonostante la sua storia fosse finita, lui continuava a cercarla e non usciva più. Filippo non accettava la fine di questa relazione e non poteva accettare che Giulia potesse continuare la sua vita.

Non è ancora chiaro al momento se il delitto era premeditato o meno, ma gli inquirenti ascoltando appunto gli psicologi, vogliono capire se c’erano dei segnali di allarme che loro non avevano percepito.

Purtroppo Giulia, dall’autopsia è emerso che è deceduta a causa di circa 20 fendenti, che l’ex le ha inferto mentre stava cercando di fuggire. Un video di una telecamera ha ripreso parte dell’aggressione, da parte del ragazzo nei suoi confronti.