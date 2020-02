Finisce in una scarpata con il trattore: morto 16enne Il dramma è avvenuto in un'azienda agricola di Ripalta Arpina in provincia di Cremona, un 16enne mentre stava guidando un trattore è finito dentro una scarpata.

Il dramma è avvenuto in un’azienda agricola di Ripalta Arpina in provincia di Cremona, un 16enne mentre stava guidando un trattore è finito dentro una scarpata e purtroppo è morto.

Il ragazzo, per via dell’emergenza coronavirus, non era andato a scuola e stava dando una mano al padre nell’azienda di famiglia.

Secondo le prime informazioni, avrebbe sbagliato una manovra e sarebbe finito in una scarpata. Il dramma è accaduto questa mattina intorno alle 12.30 in via Roma a Ripalta Arpina, una cittadina in provincia di Cremona. Un tragico incidente che ha visto la morte di un giovane ragazzo.

Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza e un’auto medica, i soccorritori hanno cercato in tutti i modi di salvare il 16enne ma per lui non c’era più niente da fare. Sul posto è stato constatato il decesso e non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale.

A quanto si apprende, il 16enne sarebbe rimasto schiacciato dal trattore dopo essere caduto in una scarpata.

Su questo incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Cremona che stanno ricostruendo tutta la dinamica, sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’agenzia per la tutela della salute della Val Padana, i vigili del fuoco di Crema e i carabinieri.

Il 16enne frequentava l’Istituto Agrario di Cremona e quando poteva cercava di aiutare la sua famiglia nell’azienda agricola. La giovane vittima stava passando il rullo per livellare il terreno quando improvvisamente, forse per una manovra sbagliata, la sponda ha ceduto ed il trattore si è ribaltato uccidendo sul colpo.

Sul posto i primi ad arrivare sono stati il padre e lo zio che sono entrambi agricoltori.