Firenze, bimba di 50 giorni guarita dal covid-19 Arriva una bella notizia sul coronavirus, una bimba di 50 giorni è guarita dal Covid-19 ed è stata dimessa dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La piccola era risultata positiva al tampone per il Covid-19 ed era stata ricoverata nei reparti dell’ospedale specializzato per i bambini, ora finalmente è potuta tornare a casa.

La piccola è stata dimessa ieri dall’ospedale Meyer di Firenze, i medici durante la sua degenza si sono presi cura di lei nel miglior modo possibile ed è stata costantemente monitorata.

Ieri è stata considerata guarita ed è potuta tornare a casa dai suoi genitori a Massa Carrara.

Rimane ancora il dubbio sull’origine del contagio. Il papà della bambina ha spiegato:

“I dottori (di Firenze) ci hanno detto che il virus è talmente esteso che nessuno può dire con certezza da chi la nostra bambina possa averlo contratto“.

Il medico di terapia intensiva dell’ospedale Mangiagalli di Milano ha ricordato che nessun bambino in tutto il mondo è stato ricoverato in terapia intensiva per aver contratto il coronavirus. Ha spiegato che i più piccoli non si aggravano. Ed ha voluto anche sfatare il falso mito sul fatto che i bambini trasmettano più facilmente il contagio.

“Al momento non risultano, nel mondo, bambini in terapia intensiva. L’unico caso registrato a Bergamo riguarda un bambino curato in questo reparto solo per motivi logistici. Si è trattato dunque di una fake news“.

Poi ha voluto soffermarsi anche sulle donne in gravidanza spiegando che “c’è poca letteratura sul tema e la casistica ridotta registrata finora nel mondo non ha consentito l’espressione di valutazioni ponderate. Le donne, tutte cinesi che comunque hanno proseguito la gravidanza in isolamento e senza complicazioni legate al virus, hanno messo alla luce un bimbo sano con tampone negativo. Ad oggi non c’è evidenza di trasmissione in utero dell’infezione da madre a neonato“.