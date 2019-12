Firenze, bimbo di 3 anni affetto da meningite Firenze, ricoverato bimbo di 3 anni. I medici hanno fatto partire subito l'allarme per i suoi genitori..

Un nuovo caso di meningite è stato registrato nelle scorse ore, sempre in Toscana. Questa volta ne è affetto un bimbo di tre anni ed ora è stato trasferito al Meyer di Firenze, dove i medici stanno facendo il possibile per farlo stare meglio. Le sue condizioni sembrano stabili.

La meningite se non presa in tempo, può portare a conseguenze fatali. Proprio per questo, bisogna imparare e riconoscere i sintomi ed a andare subito in ospedale, per ricevere tutte le cure.

In questo caso, nella serata di venerdì ventisette, il piccolo è arrivato all’ospedale di Versilia, con febbre, nausee e malesseri. I medici sin da subito hanno capito che la situazione era più grave del previsto.

Proprio per questo, quando hanno capito che era affetto dalla meningite di tipo B ed è stato chiesto il suo trasferimento al Meyer di Firenze.

Il piccolo ora, è ricoverato e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno per riuscire a riprendersi. I suoi familiari, sono stati sottoposti a profilassi medica.

La Ausl della Toscana, ha deciso di far scattare la profilassi, per i settantacinque compagni dell’asilo, insieme alle insegnanti ed a tutto il personale scolastico, che è stato a contatto con il bimbo nei giorni scorsi.

I medici del Meyer, hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata, anche se le sue condizioni sembrano stabili. Bisogna saper riconoscere i sintomi ed andare subito in ospedale, per ricevere le cure antibiotiche per riuscire ad eliminarla.

La meningite può essere molto grave se non presa in tempo, può portare a conseguenza fatali, per chi ne è affetto e per chi è stato a contatto con quella persona ed è stato contagiato.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche del bimbo.

