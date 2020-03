Firmato il decreto “Cura Italia”: misure straordinarie per famiglie, lavoratori e sanità Approvato il decreto "Cura Italia": tutte le misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e del settore sanità (127 articoli).

Il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha lavorato sulla proposta del decreto “Cura Italia”, che prevede misure straordinarie. Alla fine, è stato approvato un decreto legge per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e per il sostegno delle famiglie e dei lavoratori durante l’emergenza coronavirus. Ecco alcune anticipazioni:

Le principali misure sono state prese per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la Protezione Civile, così come altri soggetti pubblici, che sono impegnati ogni giorno contro l’emergenza sanitaria italiana coronavirus. Per quanto riguarda la situazione delle famiglie e dei lavoratori ed infine è stata decisa una sospensione dei versamenti per i tributi e contributi e gli altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali, per evitare una crisi delle attività economiche.

Per quanto riguarda il primo punto, il sistema sanitario, la Protezione Civile e gli altri soggetti pubblici, è stato deciso un incremento di 1,65 miliardi per il fondo emergenze nazionali, 20 mila assunzioni già deliberate, aumento dei posti letti in terapia intensiva, agevolazione di finanziamenti e contributi a fondo perduto per tutte le aziende produttrici dei dispositivi essenziali medici, il permesso alla Protezione Civile di poter requisire qualunque struttura, come alberghi, per poterla poi utilizzare per i pazienti affetti da coronavirus, l’annullamento temporaneo di medici infermieri militari, assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso strutture sanitarie militari, potenziamento strutture sanità e risorse umane.

Misure a sostegno dei lavoratori: norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, trattamento di assegno ordinario per datore di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga, congedo e indennità per i lavori dipendenti del settore privato, per i lavoratori iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi:

(Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore a 12 anni, fatto salvo qualche previsto dal comma 5, di uno specifico congedo, per il quale ha riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione).

Estensione durata permessi retributivi, congedo paternità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto servizi di babysitting (per medici, infermieri e gli operatori impegnati nell’emergenza coronavirus, il bonus può avere il limite massimo di mille euro).

Di seguito, in allegato, il testo completo del decreto Cura Italia, in formato PDF, dove sono estesi tutti i 127 articoli e tutti i chiarimenti in merito alle argomentazione trattate in precedenza:

