Daniele Mondello ha pubblicato un video per informare tutti del funerale di Viviana e Gioele e per esprimere la sua delusione

Dopo più di un anno dalla tragedia di Caronia, la famiglia potrà dire addio a Viviana Parisi e Gioele Mondello. Il funerale sarà celebrato domani 13 novembre 2021 alle 15:00 presso il Duomo di Messina.

Il Gip del tribunale di Patti ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura e respinto la richiesta di opposizione dei legali della famiglia Mondello e Parisi. Il caso è stato quindi archiviato come omicidio-suicidio.

Daniele Mondello è deluso e continua a ribadire i tanti errori commessi dall’inizio alla fine, dalla scomparsa al ritrovamento dei due corpi.

Non si può chiudere il caso con l’ipotesi di Gioele, non si sa com’è morto. La stessa cosa con Viviana, non ci sono impronte sul traliccio. Volevo dire che ho denunciato anche i Vigili del Fuoco, perché hanno fatto sbagli allucinanti.

Il marito e padre delle due vittime ha poi spiegato che finalmente potrà dare una degna sepoltura a sua moglie e a suo figlio, ma dopo non ha intenzione di fermarsi.

La famiglia Mondello e la famiglia Parisi non si ferma, perché vogliamo scoprire la verità. La realtà di quello che è successo. Non credo a ciò che dice la Procura e non ci crede tutta l’Italia, perché mi arrivano messaggi ogni giorno e ringrazio tutto per il supporto che mi date.

Viviana e Gioele: perché Daniele Mondello ha denunciato i Vigili del Fuoco?

Daniele Mondello ha deciso di presentare denuncia, perché durante le ricerche, i soccorritori hanno utilizzato di droni. Quest’ultimi hanno individuato il corpo di Viviana Parisi il 4 ottobre, ovvero il giorno successivo alla scomparsa.

Tuttavia, il cadavere della donna è stato trovato in seguito, cinque giorni dopo, per un mancato vaglio delle immagini. Il dj contesta il fatto che il piccolo Gioele potrebbe essere sopravvissuto alla madre e potrebbe aver trovato la morte, in seguito, vagando da solo per le campagne di Caronia.

Anche Claudio Mondello, legale del cugino, ha voluto spiegare che nella richiesta di archiviazione, la stessa Procura ammette la mancata visione da parte dei Vigili del Fuoco, giustificandoli e riportando nero su bianco il fatto che fossero stanchi.