Flavio Briatore esprime il suo dissenso sulle decisioni del Governo nella Fase 2 L'imprenditore non ha mai nascosto la sua posizione critica nei confronti del Governo e, il dissenso per le decisioni prese sulla riapertura del paese nella Fase 2

Flavio Briatore non ha mai nascosto le sue posizioni critiche nei confronti del governo. E tutt’ora continua a non cedere di un millimetro rispetto alla sua opinione. D’altronde, essendo un affermato e avviato imprenditore, chi meglio di lui conosce le dinamiche economiche?

E chi, allo stesso modo, può dare una previsione accurata della profonda crisi che attende il nostro paese all’uscita dell’emergenza Coronavirus? Su “Stasera Italia” in onda su rete 4, precisa che secondo lui si doveva riaprire le attività a macchia di leopardo. Ecco le sue parole: “Non ha senso tenere chiuse le regioni dove non ci sono più contagi. Gli italiani sono stati bravissimi, la diffusione del virus è diminuita grazie ai loro comportamenti. Ma il governo ha fatto solo promesse e chiacchiere. […] A settembre e ottobre milioni di italiani saranno senza lavoro”.

Un’altra delle aspre critiche mosse da Flavio Briatore riguarda il fatto che, nessuna azienda ha ancora ricevuto nessuna assistenza. Per di più i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i 600 euro promessi, sono pochissimi.

In un’intervista ad “America Oggi” ha continuato ad attaccare l’operato del governo. Ecco le sue parole: “In questa situazione le imprese non hanno la liquidità necessaria per tornare a lavorare”. Oltre a disapprovare le misure economiche Flavio Briatore ha anche dei consigli per preparare al meglio l’Italia alla Fase 2. “In questo momento servono finanziamenti a fondo perduto.

Già prima del Coronavirus la situazione economica del nostro Paese non era brillante”, ha sottolineato l’imprenditore. Ha poi aggiunto: “Quella che stiamo vivendo è la terza guerra mondiale. Purtroppo non abbiamo un governo forte in grado di sopportare questa drammatica situazione”.

Speriamo che le cose vadano per il verso giusto, anche se sappiamo che sarà molto dura la ripresa economica del paese. La posizione dell’imprenditore è chiara e irremovibile e non si fa scrupolo nel dichiarare le sue idee.