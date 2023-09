Un mezzo Flixbus si ribalta in Austria, nella regione della Carinzia, mentre era diretto a Trieste. Purtroppo una ragazza di 19 anni ha perso la vita, mentre altri passeggeri hanno riportato ferite di varia entità. Tra questi anche tre cittadini italiani che non sono in pericolo di vita. L’autobus si è capovolto in seguito a un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto insieme ad altri mezzi.

L’autobus della compagnia Flixbus era partito da Berlino e avrebbe dovuto raggiungere a città di Trieste. Intorno alle 4 del mattino, il mezzo pesante con a bordo 45 persone si è ribaltato, in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto.

Il sinistro ha avuto luogo vicino alla città di Micheldorg, in Carinzia, in Austria. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita, schiacciata dal mezzo. Altri passeggeri hanno riportato ferite di varia entità. Nessuno è in pericolo di vita.

Cinque passeggeri hanno riportato lesioni gravi, tra questi anche tre cittadini italiani che stavano andando verso Trieste. Tutti i passeggeri sono stati trasportati in ospedale. Alcuni hanno lasciato le strutture sanitarie dopo aver ricevuto le cure necessarie.

I turisti italiani hanno già lasciato l’ospedale. Le loro condizioni di salute non hanno destato preoccupazione. A bordo c’erano passeggeri provenienti da diversi Paesi: Austria, Slovenia, Italia, Germania, Ucraina. E c’erano anche due autisti.

Flixbus si ribalta in Austria: una ragazza di 19 anni non ce l’ha fatta

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la ragazza di 19 anni è deceduta sul colpo. Per lei i soccorritori non hanno potuto fare niente. Gli inquirenti devono ancora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

A quanto si apprende, il mezzo pesante sarebbe uscito dalla carreggiata su una strada a doppia corsia, finendo contro un guardrail per poi ribaltarsi sul fianco. La Farnesina si è messa subito in contatto con il governo austriaco per seguire le vicende dei nostri tre connazionali che erano a bordo. E che, per fortuna, stanno bene.