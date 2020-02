Floriana Secondi ha avuto un flirt con Teo Mammuccari? Floriana Secondi, concorrente del Grande Fratello di qualche edizione fa, ha confessato di aver avuto un flirt con Teo Mammuccari

Floriana Secondi e Teo Mammuccari hanno avuto una brevissima storia d’amore? A confessarlo è l’ex concorrente del Grande Fratello, che ha ammesso di aver avuto in passato un flirt con il noto irriverente presentatore televisivo. Sarà tutto vero?

Per chi non se la ricordasse, Floriana Secondi è stata la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Era amata da tutti quanti fuori dalla casa più spiata del nostro paese, mentre i suoi paesi hanno sempre cercato di “farlo fuori”. Lei non ha mai nascosto la sua spontaneità e forse proprio perché non ha mai avuto peli sulla lingua non si è fatta grandi amici al Grande Fratello. Anche se da allora è una prezzemolina dei salotti televisivi.

Come spesso è accaduto in passato, Floriana del Grande Fratello era nel salotto televisivo di Barbara D’Urso ed è proprio qui ha deciso di raccontare di avere avuto in passato un flirt con una iena. Tutto sarebbe nato da una grande amicizia, che una sera però è cambiata, trasformandosi in vera e propria passione. Avrebbero avuto per un po’ una storia d’amore che però pare non sia durata tanto a lungo. Si tratterebbe di Teo Mammuccari, non nuovo a flirt del genere.

Il flirt è stato raccontato verso la fine del 2019, poco prima del programma Il Cantante Mascherato condotto da Milly Marcucci nella prima serata del venerdì di Rai Uno. Teo Mammuccari ha vinto travestito da coniglio.

Teo Mammuccari in passato ha avuto moltissime storie d’amore con donne del mondo dello spettacolo, da Samantha De Grenet ad Aida Yespica. La storia d’amore più importante forse è stata quella con la Thais Souza Wiggers, con cui ha avuto una bambina, Julia.