“Forse non dovrei dirlo, se vuoi non mi rispondere”, con queste parole, Mara Venier decide di fare una domanda molto personale a Piera Maggio, durante l’ultima puntata di Domenica In.

La mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo, il 1 settembre del 2004, ha subito capito quale fosse la domanda della conduttrice. Mara Venier, in modo non troppo diretto, le ha chiesto perché lei e suo marito non abbiano avuto altri figli in tutti questi anni. Piera Maggio e Pietro Pulizzi si sono sposati tre anni fa e il loro amore è ancora forte. Insieme, vogliono lottare finché ne avranno la forza. Ecco le sue parole:

Ho capito quello che vuoi dire. No, tu lo sai meglio di me. I figli non si sostituiscono. Non lo abbiamo pensato perché tutta questa storia mi ha assorbito talmente tanto, che sentivo di poter togliere qualcosa ad un possibile nascituro, Non me la sono sentita. È stata una nostra scelta voluta, ci siamo voluti dedicare alla ricerca di Denise e vogliamo goderci mio figlio, la sua compagna e tutto ciò che verà.

Piera Maggio parla del figlio Kevin

Piera Maggio ha anche un altro figlio, nato dalla precedente relazione con l’ex marito, che si chiama Kevin e che all’epoca della scomparsa, aveva dieci anni. Pe tutto questo tempo, ha cercato di tenerlo fuori dai riflettori e di tutelare il più possibile la sua privacy. Ma Kevin l’ha sempre sostenuta ed ha sempre combattuto con lei la battaglia per ritrovare Denise. Come ha raccontato la stessa Piera nel salotto di Domenica In, a lei hanno portato via una figlia, ma a Kevin un sorella e una compagna di giochi. Oggi è grande, ha 26 anni e vive al Nord.