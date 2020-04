Forte scossa di terremoto a Foggia, magnitudo 3,7 Forte scossa di terremoto a Foggia in piena notte nella zona dell’Alto Tavoliere, l'epicentro a Poggio Imperiale; ecco com'è la situazione sul posto

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel foggiano nella notte. Il 18 aprile 2020 alle 04:57:27, una scossa di magnitudo 3.7 ha sorpreso i residenti che, preoccupati, sono usciti in strada. La scossa è stata avvertita molto bene a Foggia e nei dintorni e i social sono stati invasi da commenti e post di persone che chiedevano informazioni o raccontavano l’accaduto.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nella notte del 18 aprile 2020, alle 04:57:27. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km SE di Poggio Imperiale (FG). Le con coordinate geografiche (lat, lon) sono 41.81, 15.39. Il terremoto si è verificato a una profondità di 24 km ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Il terremoto è stato avvertito anche a:

14 Km a N di San Severo (53905 abitanti)

41 Km a NW di Foggia (151991 abitanti)

48 Km a W di Manfredonia (57279 abitanti)

74 Km a NW di Cerignola (58396 abitanti)

91 Km a NE di Benevento (60091 abitanti)

92 Km a NW di Barletta (94814 abitanti)

99 Km a NW di Andria (100440 abitanti)

Poco dopo, alle 06:31:01 è stato registrato una altro evento sismico, di minore intensità, nella stessa zona. Il secondo terremoto ha avuto una magnitudo di 2.0 su scala Richter ed è stato localizzato a 4 km W Apricena (FG), con le con coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 15.39 e ad una profondità di 25 km. Anche questo evento sismico è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Per adesso non si hanno notizie di danni alle persone o cose anche se la paura è stata tanta e molte persone hanno scelto di scendere in strada. C’è anche chi ha deciso di passare il resto della notte in macchina, preoccupato per il probabile sciame sismico.

La Protezione Civile e i sindaci dei paesi interessati stanno monitorando la situazione e assicurano l’intervento in qualsiasi momento laddove fosse necessario.

Torneremo con aggiornamenti.