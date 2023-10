Una donna di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Francesca Bellabarba stava tornando da una Cresima. Era lei alla guida della sua auto, quando ha perso il controllo del mezzo

Aveva 78 anni Francesca Bellabarba. Stava tornando da una festa di Cresima ed era alla guida della sua auto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. La sua corsa è finita contro un muro. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare. La donna ha perso la vita praticamente subito. Ferite anche altre persone che si trovavano insieme alla 78enne.

L’incidente ha avuto luogo a Macerata nella giornata di domenica 15 ottobre 2023. A bordo dell’Opel Agila guidata dalla 78enne c’erano anche il marito di 79 anni e la sorella di quest’ultimo, di 77 anni. Loro sono rimasti feriti, mentre per Francesca Bellabarba non c’è stato niente da fare.

Erano circa le 13.30 e l’auto della donna proveniva da via Lori, dove i tre avevano appena partecipato a una Cresima presso la chiesa di San Francesco. All’incrocio con via Roma, forse a causa di un malore, l’auto guidata dalla 78enne è finita contro il muro di una casa.

L’auto guidata dalla signora è finita prima contro uno scooter, travolgendo, e poi ha terminato la sua corsa sul muro di una casa che si trova tra il gommista e la lavanderia self service, vicino al bar Nino.

I sanitari del 118, allertati dai presenti, hanno subito raggiunto il luogo del sinistro, insieme ai vigili del fuoco, alla polizia e agli agenti della Municipale. Per la 78enne non c’era più niente da fare.

Francesca Bellabarba perde la vita a Macerata: feriti anche il marito e la cognata

Sono invece rimasti feriti il marito, Luigi Vannucci, conosciuto in provincia per aver lavorato in ruoli importanti presso la Fondazione Carima, e la cognata, la sorella dell’ex presidente delle Ipab di Camerino (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Le condizioni della donna sono più gravi, ma non è in pericolo di vita. Per i funerali della 78enne si attende il nulla osta della Procura, dopo le indagini del caso.