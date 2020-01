Francesca Fantoni, Andrea Pavarini ha confessato per l’omicidio di Bedizzole Francesca Fantoni è stata uccisa e ora si saprebbe anche chi è stato: Andrea Pavarini ha confessato per l'omicidio di Bedizzole

Francesca Fantoni, la vittima dell’omicidio di Bedizzole, è stata uccisa da Andrea Pavarini. La stesso 32enne ha confessato l’uccisione della donna, dopo che era stata indicata come possibile colpevole dall’accusa. La donna è stata trovata morta lunedì mattina in un parco pubblico della città che si trova in provincia di Brescia.

Andrea Pavarini, assistita dal legale Ennio Buffoli, accusata dell’omicidio di Francesca Fantoni, di fronte alle prove fornite dal giudice, in un interrogatorio serrato con i magistrati nel carcere di Brescia, alla fine ha ceduto e ha confessato di aver ucciso la donna.

La donna si trovava di fronte al giudice per le indagini preliminare ed è crollata di fronte alle prove ritrovate, come la felpa che indossava la sera in cui Francesca è morta e sulla quale sono state ritrovate delle tracce di sangue.

La donna era stato già fermata lunedì sera ed era stato interrogata in carcere a Brescia. Durante l’interrogatorio di fronte ai magistrati, quasi subito, Pavarini ha confessato di aver ucciso Francesca Fantoni, anche se non ha dato spiegazioni del perché avrebbe compiuto questo terribile gesto.

Francesca sarebbe stata uccisa nella serata di sabato 25 gennaio nel parco di Bedizzole, nel bresciano. Poco dopo le 20 la donna è stata vista dalle telecamere mentre si avvicinava alla vittima. Le due si conoscevano, anche se la donna, dalle immagini dei video di sorveglianza, non sembrava felice di vederla.

Le due donne sono scomparse poco dopo dall’inquadratura e probabilmente, secondo gli inquirenti, l’omicidio è avvenuto tra le 20.30 e le 22, quando Pavarini viene nuovamente inquadrata. Indossava la stessa felpa delle prime inquadrature, ma con evidenti macchie di sangue.

Secondo i Carabinieri, Pavarini ha ucciso la 39enne nel parco, colpendola a calci e pugni, forse arrivando a strangolarla, ma si stanno aspettando gli esiti dell’autopsia per capire esattamente come è morta la povera Francesca Fantoni. Ora la donna dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario, aggravato da una violenza inaudita.