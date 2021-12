Francesca Romana Tomassini è morta a soli 19 anni. La giovane modella si trovava su un set fotografico, quando all’improvviso è caduta da un lucernario. L’incidente è stato fatale per la ragazza: le ferite sono apparse subito molto gravi e il suo cuore poco dopo ha smesso di battere. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

Francesca Romana Tomassini, studentessa delle Belle Arti, era salita su un terrazzo condominiale di un palazzo di Roma per partecipare a un set fotografico. Si era data appuntamento con un uomo di 30 anni, Matteo G., fotografo, che vive in quello stabile al pianterreno.

Mentre si trovavano sul terrazzo condominiale, lo scorso 2 dicembre, un terribile acquazzone si è abbattuto sulla città di Roma: l’uomo è saltato da un muretto per mettersi al riparo e lei ha fatto lo stesso, finendo però su un lucernario il cui vetro non ha rotto ed è caduta nella tromba dell’ascensore.

Immediatamente l’uomo ha chiamato i soccorsi, ma il corpo senza vita della ragazza, caduta da molto in alto, nella palazzina in viale Quattro Venti, in zona Monteverde a Roma, è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Il giovane fotografo era sotto choc. Non è riuscito a fare niente per salvare la vita della giovane di 19 anni, che non si sarebbe accorta di nulla, perché tutto è avvenuto in modo davvero molto veloce. In una manciata di secondi la ragazza ha perso la vita.

Francesca Romana Tomassini, morta per un tragico incidente

Io sono saltato da un muretto per cercare un riparo, lei ha fatto lo stesso ma è finita sul lucernario. Il vetro ha ceduto ed è caduta di sotto, nella tromba dell’ascensore.

Queste le parole del fotografo che era con la modella di 19 anni, che ha raccontato l’accaduto alla polizia. La giovane viveva con la famiglia a nord di Roma, nel comune di Campagnano Romano.