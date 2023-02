Parole dolcissime quelle del papà di Francesca Tagliapietra, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nei giardini della Biennale di Venezia. Sabato, famigliari, amici e conoscenti le hanno dato l’ultimo saluto, in occasione dei funerali che hanno commosso tutti quanti. Aveva una vita davanti, tanti sogni da realizzare e una grande passione: la danza.

La famiglia ha voluto così salutare la ragazza di 17 anni, promessa della danza, che martedì scorso è stata trovata senza vita nei Giardini della Biennale di Venezia. Tante le persone che hanno voluto darle l’ultimo saluto nella chiesa di Spresiano, dove sabato 4 febbraio si sono svolti i funerali della piccola.

Paolo, il papà, molto conosciuto perché assessore alla scuola e alla cultura di Spresiano, ha letto una lettera davanti al feretro della figlia. Sopra la bara, mamma Monica e il fratello Alvise, insieme al padre, hanno messo una piccola tiara da ballerina.

Francesca era una creatura splendida. E’ sempre stata intelligente, delicata e sensibile, con uno sguardo alto sulle cose. Aveva talento artistico per la danza, soprattutto, così come per il canto e la musica. Non danzava per far contenti i genitori o per la vana gloria di esibirsi. Per lei la danza era la cosa più bella. La grazia del gesto non era costruita, corrispondeva alla grazia del cuore.