Purtroppo non ce l’ha fatta Francesco Giordano, il papà che si è gettato in mare per salvare la vita ai figli, ma che ha donato la sua di vita nell’estremo gesto di riportare i suoi ragazzi a riva. La vicenda che ha scosso tutti ha avuto luogo sulla spiaggia libera di lido Lago, località Battipaglia, in piana del Sele, in provincia di Salerno, nella giornata di lunedì 7 agosto 2023.

L’uomo di 49 anni è annegato in mare. Si trovava in spiaggia con la sua famiglia per una giornata di relax. Il vento era forte e il mare era alto. I due figli dell’uomo, di 19 anni e di 12 anni, avevano deciso di entrare lo stesso in acqua.

A un certo punto, il padre si è accorto che facevano fatica a tornare a riva. Lui non ci ha pensato su due volte, tuffandosi in mare per riportarli indietro. Anche la moglie dell’uomo, la mamma dei due ragazzi, ha fatto lo stesso.

La paura di perderli e lo sforzo compiuto per raggiungerli in acqua e salvare la loro vita gli sono stati fatali. Erano arrvati anche sei bagnini dagli stabilimenti balneari vicini, richiamati dalle urla. Ma non c’è stato niente da fare.

I bagnini hanno riportato a riva tutti i bagnanti. Hanno subito capito che le condizioni dell’uomo erano gravi. E hanno tentato di rianimarlo, in attesa dei soccorsi che sono subito arrivati. Medici e paramedici, però, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Francesco Giordano ha perso la vita a 49 anni per salvare i suoi figli in mare

Sul luogo sono arrivati anche gli agenti di Polizia, che hanno ricostruito gli ultimi drammatici istanti di vita dell’uomo di 49 anni. Hanno ascoltato anche gli altri bagnanti presenti in spiaggia.

Originario di Angri, l’uomo viveva a Lucca per lavoro. Non sarà effettuata l’autopsia sul suo corpo, restituito subito alla famiglia per l’ultimo saluto.