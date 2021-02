Francesco Totti denunciato dall’Associazione agenti: ecco cosa sta succedendo

Brutte notizie per Francesco Totti, l’ex calciatore pilastro della Roma è stato denunciato dall’Associazione italiana angeli calciatori. La società ha deciso di emanare un esposto contro il Pupone con l’accusa di fare il procuratore, quando non potrebbe.

L’ex capitano della Roma, stando alla tesi dell’associazione, si occuperebbe di fare l’agente ai giovani calciatori senza poterlo fare. Proprio un anno fa, Francesco Totti ha fondato la sua talent scout CT10 management. Tuttavia, la sua posizione è stata chiara:

“Non esercito l’attività di agente sportivo. Ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti”.

Dopo le varie accuse e gli articoli di giornale emersi nella giornata odierna, il Pupone ha risposto all’accuse e facendo chiarezza sulla sua figura. Il marito di Ilary Blasi proprio non ne vuole sapere e non ci sta ad accettare tali accuse:

Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da molti organi di stampa ed alla notizia, allo stato priva di riscontro, dell’apertura di un’indagine nei miei confronti e di un esposto di un’associazione di agenti che mi attribuisce di aver svolto attività di agente, ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l’attività di agente sportivo, ma svolgo esclusivamente l‘ attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI. Diffido chiunque dal persistere in strumentalizzazioni contenenti approssimazioni e imprecisioni riguardo la mia attività, riservandomi ogni iniziativa