Sono passate due settimane da quella maledetta sera in cui Francesco Valdiserri, un giovane di soli 18 anni, ha perso la vita sulla Cristoforo Colombo investito dall’auto guidata da una 23enne ubriaca e sotto l’effetto di stupefacenti. Nella giornata di ieri, sua mamma Paola, stimata giornalista de Il Corriere della Sera, ha pubblicato un post su Twitter per ricordare il suo gioiello e per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato affetto alla sua famiglia in questo periodo drammatico.

Era la sera dello scorso 19 ottobre quando Francesco e un suo amico, dopo aver trascorso la serata al cinema, stavano tornando a piedi verso la fermata del bus che li avrebbe riportati a casa.

Erano sulla Cristoforo Colombo e all’improvviso, senza che nessuno potesse far nulla per evitarlo, un’automobile è piombata dritta sul 18enne, investendolo e uccidendolo praticamente sul colpo.

Alla guida della vettura c’era una ragazza di 23 anni, che nelle analisi successive è risultata positiva all’alcol test e al tossicologico.

Ora la giovane si trova agli arresti domiciliari ed è accusata di omicidio stradale.

Lo strazio della mamma di Francesco Valdiserri

L’incidente che ha portato via un figlio e un fratello buono e gentile, pieno di sogni e speranze, dall’affetto della sua famiglia, è avvenuto pochi giorni prima che lo stesso Francesco Valdiserri compisse il suo 19esimo compleanno.

Il dolore che soprattutto i suoi genitori dovranno portare sulle spalle per tutta la vita è infinito ed incalcolabile.

Luca Valdiserri, suo papà, qualche giorno fa aveva scritto una toccante lettera su Il Corriere della Sera, il quotidiano per cui sia lui che sua moglie lavorano come stimati giornalisti.

Ieri a scrivere pubblicamente è invece toccato a Paola Di Caro, la mamma di ‘Fra’, come lo chiama teneramente la donna. Con l’occasione la signora ha voluto ricordare il suo splendido figlio e ringraziare tutti coloro che, con il loro affetto, hanno impedito a lei e alla sua famiglia di affondare. Ecco le parole scritte nel suo Tweet: