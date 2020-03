Francisco Garcia, il 21enne allenatore delle giovanili dell’Atletico Portada Alta, si è spento; aveva il Coronavirus Francisco Garcia, l'allenatore 21enne delle giovanili dell’Atletico Portada Alta, Malaga, Spagna, si è spento; è la più giovane vittima europea del Coronavirus

Francisco Garcia, l’allenatore delle giovanili dell’Atletico Portada Alta, si è spento. Era malato di Coronavirus e, in ospedale, facendo le analisi, aveva scoperto di avere anche una forma di leucemia. Il giovane non sapeva di avere altri problemi di salute.

Francisco Garcia, aveva 21 anni, ed era l’allenatore della squadra junior del club Atletico Portada Alta di Malaga. Ai primi sintomi aveva contattato il suo medico che lo aveva fatto ricoverare. Le sue condizioni non erano buone e i sintomi coincidevano con quelli del Coronavirus e il giovane allenatore è stato sottoposto al tampone che era risultato positivo.

Il 21enne è stato sottoposto anche ad altre analisi e i medici hanno scoperto con stupore che soffriva di leucemia. Purtroppo, questa malattia combinata con il Coronavirus non gli ha lasciato scampo: Francisco Garcia si è spento domenica 15 marzo, diventando così la vittima più giovane della pandemia di Coronavirus in Europa.

Il suo club lo ha descritto come un ragazzo forte che amava il suo lavoro e i bambini che allenava come se fossero suoi e gli ha dedicato un commovente post sui social per ricordarlo:

“Noi dell’Atletico Portada Alta vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici del nostro allenatore Francisco Garcia, che oggi purtroppo ci ha lasciato. Cosa faremo senza di te adesso, Francis? Sei sempre stato lì con noi di Portada o ovunque avessimo bisogno di te, aiutandoci. Come faremo ad andare avanti nel campionato? Non sappiamo come, ma di sicuro, lo faremo per te. Non ti dimenticheremo mai”.

Desde el Atlético Portada Alta queremos manifestar nuestro más profundo pésame a la familia, amigos y allegados de… Gepostet von Atlético Portada Alta am Sonntag, 15. März 2020

Un pensiero è giunto anche dalla seconda divisione del Malaga FC che ha reso omaggio a Francisco Garcia con un tweet:

“A nome del club vogliamo trasmettere all’Atletico Portada Alta le nostre più sincere condoglianze per la perdita di uno dei loro allenatori, Francisco Garcia, e inviare i nostri più calorosi abbracci alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutti noi dobbiamo fermare il COVID-19”.

Ci sono stati tantissimi decessi correlati al Coronavirus in Spagna, che è stato in uno stato di emergenza da sabato sera (14 marzo 2020).