Fratellini di 2 e 9 anni trovati morti nel furgone di famiglia: cosa è successo

Due bambini di 2 e 9 anni sono morti per assideramento dopo che il loro minivan si è bloccato senza benzina in una notte con temperature di -11 gradi

Un tragico incidente avvenuto a Detroit ha portato alla morte di due bambini a causa di assideramento, dopo che il minivan della loro famiglia è rimasto senza carburante durante la notte. Le temperature in quella zona del Michigan erano scese a -11 gradi, rendendo le condizioni estremamente pericolose. La situazione è degenerata nonostante il tempestivo intervento di un’amica della madre, che ha cercato di soccorrere i piccoli.

La drammatica vicenda di Detroit

La tragedia si è consumata nella notte di lunedì in un parcheggio di un’area commerciale di Detroit. La madre, con i suoi cinque figli, si era ritrovata senza benzina, incapace di mantenere acceso il riscaldamento del veicolo in un momento in cui le temperature esterne erano drasticamente basse. L’allerta è scattata intorno all’una di notte, quando la donna ha realizzato che il minivan non aveva più carburante e che i bambini stavano soffrendo a causa del freddo intenso.

Da quanto emerso, la madre viveva nel veicolo con i bambini da circa un mese. Quando ha notato che il figlio di nove anni stava manifestando segni di grave sofferenza, ha contattato un’amica per chiedere aiuto e trasportare il bambino all’ospedale. Mentre il ragazzo veniva già assistito al Children’s Hospital of Michigan, la madre ha scoperto che la sua figlia di due anni non respirava più.

Le conseguenze della tragedia

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, entrambi i bambini sono stati dichiarati morti poco dopo il loro arrivo in ospedale. Le prime indagini hanno rivelato che la causa del decesso è da attribuirsi a un grave assideramento. Le autorità hanno riportato che i bambini indossavano solo vestiti leggeri, come magliette e pantaloni, e nel veicolo c’erano solo un paio di coperte per cercare di riscaldarsi.

Durante la notte, la madre e i suoi altri tre figli, di 4, 8 e 13 anni, sono riusciti a sopravvivere nonostante le temperature esterne scendessero a -11 gradi, con un vento gelido che ha fatto percepire la temperatura ancora più bassa, intorno ai -14 gradi. La polizia di Detroit ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze in cui la famiglia viveva nel minivan e sta valutando la posizione della madre, che ora è al centro delle indagini.