Frattaminore, partorisce in casa con i consigli del medico del 118

La vita ai tempi del coronavirus, da Frattaminore arriva una storia incredibile. Una giovane mamma ha dato alla luce il proprio figlio in casa grazie all’aiuto di suo marito e ascoltando al telefono i consigli del medico del 118.

Alle 4.10 della scorsa notte il marito della donna, Alfonso, chiama il pronto intervento: “Sta nascendo mio figlio, cosa devo fare“. E in piena notte Maria, ha dato alla luce Lorenzo.

La donna ha 35 anni, è riuscita a dare alla luce suo figlio con l’aiuto di suo marito e dei consigli del medico del 118. Maria era in travaglio e Alfonso accortosi che stava per nascere il loro bambino, ha contattato immediatamente il pronto intervento.

Alfonso ha raccontato:

“Ho chiamato il 118 l’ambulanza è partita subito e sono arrivati in pochissimo tempo. Maria, però, di tempo non ne aveva più. A quel punto sono arrivate le mie due sorelle: una teneva le mani di mia moglie per rassicurarla, l’altra reggeva il cellulare mentre io parlavo con la centrale operativa che mi dava delle indicazioni“.

Ed ha aggiunto:

“Sinceramente non riesco neanche a credere a quanto ho fatto. Ma all’altro capo del telefono c’era davvero un angelo: Ilaria, così si chiama l’operatrice, mi tranquillizzava e dava consigli. E’ stata stupenda, il suo aiuto è stato determinante“.

Grazie al grande lavoro dell’operatrice sanitaria che è rimasta con lui per tutto il tempo al telefono, è nato Lorenzo.

Subito dopo la nascita del piccolo, sono arrivati in casa i sanitari ed hanno accompagnato Maria e il suo bambino nell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

Papà Alfonso ha fatto sapere che “entrambi stanno bene, mio figlio pesa 3 chili e 190 grammi, sta bene“.

Ed ha aggiunto: “Ho vissuto un’esperienza unica, che ricorderò per sempre. Ho preso il mio secondo figlio in braccio e lui mi ha guardato. Un dono di Dio in questo momento tragico per l’umanità tutta. Ora spero che li facciano tornare presto a casa“.