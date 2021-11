Freddie Mercury, la risposta profetica sulla morte del frontman dei Queen

Freddie Mercury poco prima di morire aveva rilasciato un commento profetico sulla sua morte. Aveva già ricevuto da tempo la diagnosi e in numerose interviste aveva parlato del suo futuro. In un’intervista una risposta sembra una vera e propria profezia sulla sua scomparsa.

La diagnosi di AIDS è arrivata a Freddie Mercury più o meno nel 1987. Solo i Queen e pochi stretti amici e conoscenti sapevano di questa malattia. Ha sempre tenuto nascoste le sue reali condizioni di salute, anche se molte notizie sono trapelate nei mesi precedenti a quel 24 novembre del 1991, quando Freddie Mercury è morto, affidando il giorno prima al suo produttore discografico Jim Beach un comunicato stampa da leggere i fan.

L’ultima volta che Freddie Mercury è apparso in pubblico era il 18 febbraio del 1990, quando salì sul palco insieme a Brian May, Roger Taylor e John Deacon. A parlare per lui in quell’occasione è stato il chitarrista.

In occasione della presentazione di The Great Pretender, Freddie Mercury aveva detto: “La maggior parte di ciò che faccio è fingere. E’ come recitare, sai? Vado sul palco e fingo di essere un macho-man e tutte quelle cose, e poi nei miei video, vesto i panni di tutti questi personaggi diversi, e fingo in ogni caso”.

“Quando vado sul palco recito un certo ruolo. Quando scendo, voglio dire, non lo porto via con me, altrimenti sarei morto, capisci? Quindi è come una recita”.

Una risposta profetica sulla sua morte, che dopo la scomparsa del cantante è apparsa abbastanza inquietante. Lui voleva dire che se avesse vissuto tutta la sua vita come faceva sul palco con la band sarebbe stato consumato ormai e sarebbe già morto da tempo.

Cinque anni dopo, la morte ha bussato davvero alla sua porta. Portandosi via una delle voci più belle che la musica internazionale abbia mai avuto.