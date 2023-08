In un terribile frontale tra due auto a Reggio Calabria, tre persone perdono la vita. Tra queste anche una bambina piccolissima che aveva solo quattro anni e che è diventata troppo presto un angelo volato in cielo via dall’affetto dei suoi cari. Il sinistro tra un’Alfa Romeo Giulietta e una Bmw ha avuto luogo sulla statale Ionio-Tirreno, nel comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria, in Calabria.

Per l’impatto, una delle due auto è stata sbalzata a bordo strada finendo la sua corsa sopra un albero. Tra le persone che hanno perso la vita anche una bimba di soli 4 anni che era a bordo della BMW, insieme a un’altra minorenne in condizioni gravi.

Sulla BMW viaggiava anche una donna, deceduta sul colpo, il conducente e un’altra donna seduta nel sedile anteriore riservato ai passeggeri. Queste ultime due persone sono rimaste ferite e si trovano ricoverate all’ospedale di Polistena. Mentre l’altra bambina è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina.

La famiglia colpita da questa tragedia era originaria di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. La terza persona che ha perso la vita è il conducente dell’Alfa Romeo che, invece, era originario di Cittanova. Lui era da solo in auto.

A soccorrere le persone rimaste coinvolte ci hanno pensato alcune ambulanze e l’elisoccorso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polstrada di Gioia Tauro, insieme al personale Anas.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare i soccorsi e i rilievi del caso. Bisognerà ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.